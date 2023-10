Lazio, Paradiso a Dazn: "Immobile? I tifosi dimenticano subito delle cose fatte"

Nel post partita di Lazio - Fiorentina, un sorridente Tommaso Paradiso, "reduce" dall'uscita del suo secondo album da solista "Sensazione Stupenda", ha commentato in videochiamata con il programma Supertele di Dazn, la vittoria all'ultimo respiro dei biancocelesti: "Complimenti alla Fiorentina, loro sono una "signora squadra". Ci hanno messo in difficoltà, anche se le parate principali le ha fatte Terracciano. Tutti pensavano che fosse partita da over ma è stato quasi uno 0-0 diventato poi 1-0".

"Cosa penso di Immobile? Non mi far parlare, non voglio prendermela con le persone. Il tifoso spesso ha memoria corta, si dimentica subito delle cose fatte, delle prestazioni, dei Mondiali, delle cose vinte, dei gol. Siamo troppo emotivi e cadiamo nell’errore, ci facciamo inondare dalle sensazioni terribili. Riusciamo a criticare un calciatore come Ciro che ha dato tutto per questa squadra e sta dando tutto. Invito i tifosi della Lazio di essere più riflessivi e meno “cazzaroni”.