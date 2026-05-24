Lazio, parla Fusco: "Perché non ha giocato Ratkov? Squadra sola..."
La Lazio ha chiuso il suo campionato con la vittoria contro il Pisa. Decisivi i gol di Dele-Bashiru e Pedro, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale dei toscani firmato da Moreo. In collegamento a Radio Radio, Alessandro Fusco ha commentato le scelte di Sarri e la prestazione dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.
“La modalità scelta dai tifosi della Lazio non scalfisce il Presidente, la squadra resta sola. Nel rispetto delle scelte di tutti, vedremo come andrà. Nel corso della partita mi sono chiesto perché Ratkov non abbia giocato almeno un’ora. Ci sono giocatori che avrebbero meritato almeno 70 minuti per dimostrare quanto valgono. Io continuo a pensare che non c’è bisogno di fare questi 6-7 mesi di università prima di giocare alla corte di Sarri, soprattutto in partite come questa".