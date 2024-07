Lazio, parla il prof. Capua: "Apprezzo Tchaouna". Sul nuovo medico...

TUTTOmercatoWEB.com

In collegamento a Radiosei è intervenuto il prof. Pino Capua, che ha parlato dell'arrivo alla Lazio del medico sociale Italo Leo e dei nuovi acquisti biancocelesti, come Tchaouna e probabilmente Mason Greenwood. Queste le sue dichiarazioni: "E’ cambiato il medico sociale della Lazio e ora c’è il mio amico Italo Leo, ex medico sociale della Salernitana. Ottima persona e ottimo professionista e tifoso laziale. Rimane come direttore sanitario Ivo Pulcini e come consulente ortopedico Fabio Rodia. Sui nuovi acquisti della Lazio non posso dire molto: conosco e apprezzo Tchaouna, ma gli altri – incluso Greenwood – onestamente non so chi siano e non posso esprimere giudizi”.