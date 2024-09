Lazio, parla Mellone: "Manca ancora qualità. Contro il Milan ho pensato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In collegamento a Radiosei è intervenuto il giornalista di fede laziale Angelo Mellone che ha parlato dell'ultimo Lazio - Milan, terminato con il risultato di 2-2. Queste le sue parole: “Prima di Lazio-Milan ho pensato che, quando si incamera psicologicamente un abbassamento di aspettative, un pareggio sarebbe andato bene. Se abbassi l’asticella funziona così, ma contro questo Milan la Lazio di due anni fa avrebbe vinto 4-1. Il secondo tempo è andato molto meglio, abbiamo visto tanta animosità, voglia di raggiungere il risultato, ma non contenuti tecnici importanti. Confermo il giudizio, c’è quantità, ma anche il punto interrogativo della qualità. Per amore di questa squadra mi auguro di ricevere nel tempo segnali che vadano in contraddizione a questo pensiero. Se alla fine del girone di andata dovessi vedere la Lazio sesta mi sorprenderei, è irreale pensare che la Lazio possa entrare in concorrenza per la zona Champions”.