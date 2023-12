Lazio, parla papà Inzaghi: "Simone non ha dimenticato, ma fa bene a esultare..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Il grande ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico. Questa sera andrà in scena Lazio - Inter, una partita sicuramente speciale per il tecnico piacentino, che ha lavorato diversi anni nella società biancoceleste. A questo proposito, il padre, Giancarlo Inzaghi, ha parlato del big match e delle sensazioni del figlio ai microfoni di Notizie.com. Ecco le sue parole: “Mio figlio ama la Lazio, ce l’ha nel cuore adesso non è che ventidue anni si cancellano, per favore, Simone, non perché è mio figlio, ma ha dei valori e sa bene quanto debba alla società biancoceleste, come giocatore e come allenatore....“

RITORNO ALL'OLIMPICO - "No, non è semplice, perché lui è legato alla Lazio e in quello stadio sono successe tante cose, ma adesso è naturalmente concentrato sull’Inter e credo non stia facendo male. Naturale che quando entrerà, almeno all’inizio, avrà l’emozione che ha sempre quando torna, ma poi comincerà la gara e vedremo come andrà, sarà quel che sarà. Certo è tosta, la Lazio è una grande squadra, ha giocatori forti, vediamo che succede, non dico niente“.

LE SENSAZIONI DI SIMONE INZAGHI - “Sarà emozionato e in silenzio quei due o tre minuti appena entrerà sul campo, poi si concentrerà sulla partita. Le esultanze? Perché se qualche tuo giocatore segna che deve fare? Io dico che rispetto a tanti allenatori bravi che ci sono e che hanno avuto tante squadre del cuore, Simone ha avuto solo la Lazio, ora allena l’Inter e tiene molto all’Inter, e ci mancherebbe”.