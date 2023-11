Lazio, Parolo: “Bisogna farsi delle domande. Non si vede…”

TUTTOmercatoWEB.com

Marco Parolo fa il punto in casa Lazio dopo il brutto ko di Salerno. Negli studi di Dazn, l'ex centrocampista biancoceleste ha detto: "La Lazio adesso deve farsi delle domande. La partita con il Celtic in Champions conta tantissimo. In campionato la distanza inizia a essere tanta e non si vede il livello dello scorso anno".