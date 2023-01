Lazio, Parolo: "Ecco cosa devono fare per arrivare in Champions"

Fonte: DAZN

Marco Parolo è sicuro del potenziale della Lazio. I biancocelesti hanno chiuso il 2022 con la sconfitta contro la Juventus, ma per l'ex centrocampista questo non è un ostacolo per l'obiettivo finale. All'interno degli studi di DAZN ha detto: "Contro la Juventus non c'era Immobile che è nella storia della Lazio ha fatto tanto, ma oggi è tornato. I biancocelesti hanno fatto una grande prima parte di stagione, ora devono mantenere un ritmo alto per centrare l'obiettivo quarto posto. Se ci possono arrivare? Sarà una bella lotta, se la giocano".