Lazio, Parolo: "Il calcio italiano sta cambiando. Ho la sensazione che..."

Le italiane hanno risposto presente nell'ultimo turno europeo: in Champions l'Inter, il Napoli e il Milan hanno vinto la sfida di andata, mentre tra Europa League e Conference la Lazio, come la Roma e la Fiorentina hanno passato il turno. Una bella risposta del calcio italiano, apprezzata anche dall'ex centrocampista biancoceleste Marco Parolo che, ai microfoni di Dazn, ha detto:

"Il calcio italiano sta cambiando, sta tornando un po' quello che era in passato. Non è un caso che il Napoli ha questa forza di vincere in Champions League e poi 0-2 in questo modo, in campionato. Vedo sette squadre su sette agli ottavi. Al primo turno di Champions ci sono tre squadre che vincono. La Juve doveva vincere a Nantes e lo fa bene, la Roma fa una grande partita a Salisburgo. Io ho la sensazione che stiamo tornando a essere importanti".