Lazio, Parolo racconta il derby: "Ricordo i prepartita, i sogni dei tifosi e le speranze..."

Di derby ne ha giocati e vinti tanti. La stracittadina per Marco Parolo è sempre stata un'emozione incredibile, novanta minuti di puro sentimento e passione, in cui è riuscito anche a trovare la via del gol in un'occasione - seppur inutile al risultato-. Per raccontare cosa significa derby della Capitale, lex centrocampista biancoceleste è intervenuto così ai microfoni di goal.it:

"ll derby di Roma? Non conosci Roma se non hai mai visto derby. Senza averlo visto non puoi capire cosa significa essere romanisti o laziali nella Capitale. Un qualcosa che ti arriva dentro, non vedi l'ora di festeggiarlo e godertelo con i tifosi. La parte più bella è il prepartita, quando scendi in campo per il riscaldamento vedi i sgni e i mille pensieri, anche in un momento negativo può cambiarti la stagione e l'umore della gente. 26 maggio? Non c'ero, ma nei ricordi della genta ancora mi arriva la tensione che avranno vissuto i tifosi e i giocatori. Penso che devono essere state settimane terribili per entrambe le parti, poi bellissime emozioni per la Lazio, bruttisime per la Roma. Il derby si vive di pelle, di pancia e di cuore".