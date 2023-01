Lazio, Parolo racconta il gioco di Inzaghi: "Ricordo che a Roma..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Lazio Marco Parolo ha raccontato il suo ex allenatore Simone Inzaghi, con cui ha condiviso una lunga parte della sua esperienza in biancoceleste. Attraverso alcune rimembranze del periodo capitolino, l'ex pupillo ha fatto riferimento ad alcune fasi di gioco del suo ex tecnico: "Inzaghi? Ricordo che alla Lazio spesso il gioco si sviluppava lungo la catena di sinistra. E' lì che si lavorava il pallone, nasceva l'azione offensiva, si attirava l'avversario e poi si concludeva dall'altra parte. Dall'Inter mi aspetto la stessa cosa. Il pallone lavorato da Dimarco, Mkhitaryan e Dzeko e la conclusione dalle parti di Barella e Dumfries, senza sottovalutare Gosens che a partita in corso può essere fondamentale, può essere una soluzione di Inzaghi. Contro il Napoli? Alla Lazio spesso chiedeva ai due attaccanti di schermare Brozovic, dubito che chieda lo stesso a Lukaku per Lobotka. Lui e Dzeko, però, dovranno piazzarsi davanti al centrocampista, per sporcare la zona di passaggio e costringere a superare anche loro due. Inzaghi cercherà di rendergli la vita difficile, lui sa come complicare la vita a Spaletti".