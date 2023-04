Lazio, Parolo su Immobile: "Ha bisogno di essere coccolato. In Nazionale non si sente amato"

Le parole dell'ex centrocampista biancoceleste sull'attaccante suo compagno di squadra e di camera durante la permanenza alla Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marco Parolo è stato il protagonista della prima puntata del Podcast dalla Politica alla Brace. L'ex centrocampista ha parlato anche di Ciro Immobile, suo compagno ai tempi della Lazio e con cui ha diviso anche la camera durante i ritiri. L'ex numero sedici delle aquile ha detto dell'attaccante: "Antonioli, Chiellini, Pirlo, Parolo e Immobile è la squadra da calcetto per vincere. Ciro ha bisogno di essere coccolato all'interno di una società e da tutto l'ambiente. A Torino lo ha fatto, a Siviglia e col Dortmund ha fatto fatica. In Nazionale non si è mai sentito amato. Anche a livello di stampa non è mai stato tutelato. Due errori ed è sempre colpa di Immobile. Alla Lazio fa 80 minuti in cui sbaglia tutto, ma poi fa gol e ti trascina. La gente alla Lazio lo capisce e lo incita sempre. Lui ha bisogno di sentire questo, anche perché è un leader e poi ti trascina. In allenamento prende sempre la porta e fa gol. In Nazionale era impressionante, faceva gol a tutti da Buffon a Donnarumma. Sono stato 4 anni in camera con lui. Bravissimo a giocare alla Playstation, con il Joystick era clamorosa a giocare a Formula1, non sbagliava una curva. Non ho mai capito come facesse. Io spesso mi facevo prendere dalla gara, lui restava sempre lucido. Questa lucidità e freddezza la rivedevo anche in campo e per questo ha fatto così tanto gol".