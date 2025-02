Lazio, Pastore a RL: "Gol Arnautovic? C'è un episodio di cui nessuno parla"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Pastore, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha commentato l'episodio del gol di Arnautovic e ha fatto un punto in vista di Milan - Lazio. Ecco di seguito le sue parole: "Per me si parla dell'episodio sbagliato. L'eventuale infrazione sul gol di Arnautovic è il blocco di Dumfries su Rovella, più della posizione di De Vrij. Ricordate il gol di mano di Cutrone in un Milan - Lazio? Esempio del fatto che il VAR non vede tutto. Nessuno sta commentando in questi giorni del blocco su Rovella che stava andando verso Arnautovic. Milan - Lazio? Domenica potrebbe essere l'ultima spiaggia per i rossoneri, ma già stasera contro il Bologna. C'è frenesia di fissare l'attimo, ma quest'ultimo cambia sempre. Si va alla giornata. Il Milan è una squadra inaffidabile, mentre il Bologna, che ha perso in casa solo una volta, al contrario non lo è. Sarei sorpreso se il Milan facesse sei punti, ma a Torino ha dominato ed è sembrata in forma. All'andata contro la Lazio il Milan ha preso due gol in 5 minuti uguali, ha staccato la spina. Completamente inaffidabile, in pochi minuti può succedere di tutto. Il rientro di Vecino? Lui è importante, dava ricambio a centrocampo ed è un signor giocatore. Fa gol, difende, intelligente. Perno della Lazio di Sarri di due anni fa. A gennaio avevamo commentato il mercato della Lazio e non siamo stati lusinghieri, tutti gli innesti sono ancora delle comparse".