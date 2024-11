Lazio, Pastore: "Vi dico 3 giocatori che stanno trascinando questa squadra"

Nel consueto appuntamento serale con Cronache di Spogliatoio, si è parlato a lungo del momento d'oro che sta vivendo la Lazio di Mister Baroni e di quali sono i singoli che stanno determinando di più. Ecco le parole di Pastore a riguardo: "Questa squadra gioca un calcio felice, allegro, fanno gol tutti e questo la dice lunga. Si specchia in un allenatore anch'egli felice, che sta avendo l'occasione della vita. La Lazio ha 3 grandi giocatori: uno è Tavares, l'acquisto più determinante della Serie A; non è solo fisico, ma addirittura batte anche le punizioni. Poi c'è un altro giocatore che Baroni non toglie mai, ovvero Castellanos, che si trova in uno stato di forma eccezionale e infine metto Rovella, che ha avuto una crescita fuori dal comune. In pochi avrebbero scommesso su queste 3 rivelazioni".