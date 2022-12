Lazio, Pastorello: "Bourigeaud a un passo dai biancocelesti. Al ds Tare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Emiliano Crespi

Benjamin Bourigeaud è stato a un passo dal diventare un calciatore della Lazio. Il centrocampista del Rennes in estate è stato cercato dal ds Tare come confermano le parole di Federico Pastorello nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio: "E’ reduce da una stagione incredibile. Lo scorso anno arrivò terzo nella classifica assist della Ligue 1 dietro a Neymar e Messi ed era alle soglie della scadenza di contratto. Noi però col Rennes abbiamo sempre avuto grande dialogo e anche lui ha sempre detto di voler andare via solo per un top club europeo.

Siamo stati molto vicini alla Lazio, è un giocatore che al direttore Tare piace moltissimo, ma il suo arrivo era vincolato alla partenza di Luis Alberto. Era una possibilità ma non l’unica. Abbiamo avuto anche altre situazioni che però non si sono concretizzate. Mi aspetto di tutto, non sarà semplicissimo muoverlo a gennaio ma è un giocatore fantastico".