Lazio, Pastorello non ha dubbi: "Segnatevi questo nome, ne sentirete parlare!"

Ne è sicuro Federico Pastorello. L'agente italiano, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tutotmercatoweb.com, ha parlato di uno dei suoi giovanissimi assistiti e ala d'attacco della Lazio Primavera, Sana Fernandes. L'esterno portoghese sta lasciando il segno nel campionato di categoria e in molti si sono resi conto del suo talento. A celebrarlo è stato anche il suo procuratore che ha invitato tutti a segnarsi il suo nome: "Vi segnalo un giovane ragazzo nella Primavera della Lazio: Saná Fernandes. È un classe 2006 che è stato convocato da Sarri per il derby. Segnatevelo perché ne sentirete parlare molto bene".