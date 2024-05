Lazio, Patric a Dazn: "Bellissimo segnare sotto la Curva. Che spinta gli eroi del '74..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Lazio - Empoli è intervenuto Patric ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni sulla vittoria: "Sono contento per il gol e per la squadra. È stato un anno molto difficile, ma penso che abbiamo fatto un grande percorso in Coppa Italia e in Champions. In campionato abbiamo perso partite inaspettate, ma questo gruppo merita di stare insieme a qusta tifosi che sono grandissimi. Noi vogliamo andare in Champions, è molto difficile, ma ci crediamo fino alla fine. Non ci nascondiamo, dobbiamo vincerle tutte e poi vediamo alla fine".

"Dopo tanti anni la Lazio mi è entrata nel cuore, è la mia squadra. Tifo e tiferò sempre per loro, anche se non starò più qua. È bellissimo fare gol sotto la Curva Nord. L'energia di Tudor e la sua mentalità sono molto importanti per noi, ora però pensiamo solo alla prossima partita e a fare sei punti da qui alla fine. Gli eroi del '74 ci hanno dato una grande spinta, sono stati un plus".