Lazio, Patric a LSC: "Spero di segnare di più. I tifosi ci hanno aiutato a vincere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Lazio - Empoli, che ha visto la vittoria dei capitolini per 2-0, Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel in questa giornata speciale in cui si è festeggiato anche i 50 anni dallo scudetto del 1974: "Continuiamo a vincere, è quello che dobbiamo fare, mancano 6 punti vogliamo vincere tutte le partite e vediamo fino a dove arriviamo. Le partite di Serie A sono molto difficili, anche quando vinci largamente, oggi contano i piccoli dettagli. Siamo stati bravi a tenrre botta nei momenti difficili.

Nel passato ho sbagliato gol facili, mi buttavo nel momento perfetto ma sotto porta non ero tranquillo, ogni anno comunque ne sto facendo qualcuno, spero di farne di più e magari pesanti come questo, per aiutare la Lazio facendo tutto quello che posso.

L'Inter è una grandissima squadra, per stacco sono i campioni, ma li abbiamo battuti gli altri anni, non è impossibile. Ci piacciono queste partite, dobbiamo essere concentrati sui dettagli, si sa che è difficile ma possiamo dire la nostra, concentrati su ogni azione, non si può sbagliare.

Ormai conosco la storia della Lazio, siamo contenti di una giornata così coi tifosi, eroi di quel campionato. I tifosi ci hanno aiutato a vincere questa partita".