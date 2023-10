Lazio, Patric a LSC: "Una partita che sognavamo da bambini. Siamo in crescita"

TUTTOmercatoWEB.com

A pochi passi da Celtic - Lazio, Patric ai microfoni di Lazio Style Channel ha presentato la sfida: "Dobbiamo vederla come una partita che sognavamo da bambini. Penso che la Lazio abbia meritato notti come questa. Soprattutto godercela con i tifosi, ma rappresentare l'aquila sul petto. Speriamo di essere fieri di quel che facciamo e portare il risultato a casa. Il segreto? La lucidità, l'essere concentrati all'impatto della partita. Ho vuto la fortuna di giocare in questo stadio, , è un ambiente che a ogni pallone ti costringe ad avere fiducia. Svolta? Non credo a queste cose, credo a quello che stiamo facendo, i risultati non arrivano ma la squadra è in crescita. Sicuro che continuando a lavorare così i risultati arriveranno".