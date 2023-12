Lazio, Patric al settimo cielo: "La felicità di tornare a vincere" - FOTO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha sbancato il Castellani di Empoli e ora si può godere le vacanze di Natale in modo molto più rilassato. Ne è consapevole anche Patric, che dopo la vittoria di ieri ha pubblicato un post sul proprio Instagram. Il centrale spagnolo, ieri capitano per quasi tutta la partita dopo l'uscita di Immobile e Luis Alberto, è al settimo cielo per il risultato: "La felicità di tornare a vincere", ha scritto. Non poteva andare meglio: clean sheet e tre punti. Adesso si può festeggiare il Natale. Di seguito la foto.