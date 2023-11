Lazio, Patric: "Castellanos ha fame, Isaksen talento. Rovella? Fortissimo"

Ormai l'idolo di ogni tifoso. Patric è diventato un giocatore fondamentale per la Lazio e a dimostrarlo sono le sue prestazioni come quella nel derby in cui ha letteralmente annullato Lukaku. Lo spagnolo ha rilasciato un'intervista a Radio Radio in cui ha detto la sua anche sui nuovi acquisti biancocelesti: "Castellanos? Direi ‘garra’. Un giocatore con molto carattere e molta fame, tipico argentino. Penso che abbia tanto da dare, sempre a disposizione della squadra. Penso che ci può aiutare tanto sia a livello realizzato sia di pressione, per come giochiamo, sia a livello difensivo. È un giocatore forte forte. Guendouzi è un altro, secondo me sono simili loro due. Guenda ci dà tanta energia e carattere in mezzo al campo. Abbiamo bisogno di giocatori così in mezzo al campo, che si prendono le responsabilità e che se li guardi negli occhi sai che puoi contare su di lui per qualsiasi guerra"

"Kamada è uno tranquillo, penso che sia per la loro cultura. È più freddo e più tranquillo. Ha un grandissimo talento, adesso non sta avendo tanto spazio ma penso che ci potrà aiutare come ha fatto quando ha giocato. Rovella è un vertice basso di quelli che piacciono a me. Ho un debole per lui. È forte, sempre ben posizionato e sa sempre quando deve girarsi. Penso che sia fortissimo, crescerà e pian piano diventerà importante anche per la Nazionale. Isaksen? Ci sono giocatori che per natura si adattano più facilmente e altri, perché vengono da un calcio diverso e per personalità, che hanno bisogno di più tempo. Il suo contributo per la Lazio sarà tanto, ha un talento incredibile: bravo nell’uno contro uno, buon tiro in porta. Ci aiuterà in futuro. Adesso ha davanti un giocatore come Felipe che per il mister è fondamentale, però penso che piano piano potrà dire la sua”.

