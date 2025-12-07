Lazio, Patric commenta l'espulsione: le parole in mixed

La Lazio si divide la posta in palio col Bologna all'Olimpico, un pari che lascia l'amaro in bocca ma che comunque non fa perdere fiducia ai biancocelesti. Al termine dell'incontro, in zona mista, Patric ha commentato così la sfida di questa sera: "C’è un po’ di rammarico, alla fine era uno scontro diretto. Era una partita fondamentale però dopo l’espulsione di Gila la partita è cambiata e diciamo che ci accontentiamo col pareggio. Come stavamo nel primo tempo penso che potevamo portare i tre punti, è un peccato ma dobbiamo rialzare la testa alla prossima perché sennò non va bene”.

“Peccato non chiuderla nel primo tempo, penso che abbiamo fatto un buon primo tempo e non siamo riusciti a dare continuità alle precedenti prestazioni. Potevamo chiuderla, poi l’espulsione di Gila. Penso che il primo tempo abbiamo giocato meglio e abbiamo avuto opportunità di fare gol, si è vista una bella Lazio. Il secondo tempo è stato diverso, fino al momento dell’espulsione poteva succedere di tutto. Alla fine ci accontentiamo, pensiamo alla prossima e proviamo a fare punti”.

“A Immobile vogliamo un bene dell’anima al di là della storia che ha scritto con la Lazio, è un uomo stupendo con dei valori umani bellissimi e al di là del calcio, quando te ne vai, è questo che rimane. Quello che ti fa abbracciarlo è il grande cuore che ha, siamo stati felici di vederlo”.

“Espulsione esagerata? Non so che gli ha detto, non ho avuto modo di parlare con lui. Non so che dire, so che in Inghilterra per esempio si possono dire le parolacce. Poi se ha detto questo che devo dire, avrà ragione l’arbitro”.

“Penso che questa settimana lo abbiamo dimostrato, con una bella partita a San Siro e qui col Bologna e in Coppa Italia. Avevamo la sensazione che nel primo tempo potevamo fare di più, poi la partita è cambiata. La squadra sta crescendo. Sono pronto, non so se per 90’. Non so se ce l’ho o meno ma sono disponibile a giocare dal primo minuto”.

