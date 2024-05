Lazio, Patric e l'affinità con il numero 18: i suoi gol in Serie A...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È tornato al gol Patric, che ha sbloccato la partita nella vittoria della Lazio per 2-0 contro l'Empoli. Si tratta della seconda rete in stagione, e della terza in assoluto in Serie A, per lo spagnolo, sempre più leader della formazione di Igor Tudor. Come scrive il giornalista Giuseppe Pastore su X, tutte le sue marcature nel campionato italiano sono arrivate in giornate pari a 18 o a un suo multiplo. La prima è stata alla 36esima contro la Sampdoria (stagione 2021/22), la seconda alla 18esima contro il Frosinone (stagione 2023/24) e la terza proprio alla 36esima contro l'Empoli (2023/24). Un'affinità particolare con questo numero che fa gioire Patric e tutti i tifosi della Lazio.