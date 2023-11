Lazio, Patric torna sul gol di Immobile: "Io sono uno molto passionale..."

Non ha voluto vedere, come migliaia di persone allo stadio, il momento esatto in cui Immobile calciava dal dischetto il rigore che ha poi regalato, in extremis, la vittoria alla Lazio sulla Fiorentina. Le immagini di Patric che fissa il campo e esulta solo dopo aver sentito esplodere l'Olimpico sono diventate virali e proprio lo spagnolo le ha così commentate nella conferenza stampa della vigilia in vista della gara contro il Bologna: "Io sono uno molto passionale, certe volte faccio cose che non mi appartengono. Quando mi rivedo mi vergogno anche. Quindi non lo so perché l'ho fatto, ma è stata una reazione spontanea. È stato bellissimo vedere la gente esplodere al momento del gol".