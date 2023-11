Lazio, Patric youtuber per un giorno: Sespo lancia un indizio - FOTO

Due settimane di stop, quale miglior momento per lasciarsi andare a un pizzico di divertimento? La Lazio è tornata questo pomeriggio presso il centro sportivo di Formello, dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri. Ad attenderli c'era Sespo. Il ragazzo, classe 1999, come in molti sapranno si chiama Edoardo Esposito. Sespo è uno youtuber Italiano, creator e influencer digitale conosciuto ai più grazie ai suoi video con target "prank" e challenge bizzarre. Come da lui svelato sul proprio account Instagram, oggi pomeriggio ha pizzicato Patric, difensore della Lazio, in una foto con lui. Il tutto lascia pensare che i due abbiano organizzato una sfida, che nelle prossime ore verrà pubblicata attraverso i suoi canali social. Intanto qui sotto vi lasciamo un'anteprima. Sono in molti ad essersene incuriositi, soprattutto per la presenza di Patric...