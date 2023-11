Lazio, Pecci: "Esclusione Immobile? Spalletti sta guardando altro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Eraldo Pecci sul derby. L'ex calciatore di Torino, Bologna e Fiorentina, ospite ne La Domenica Sportiva, ha commentato così il pari tra Lazio e Roma e l'esclusione di Immobile dai convocati di Spalletti: "Era partita meglio la Roma, ma poi è venuta fuori la Lazio. È stato un derby soporifero, mi aspettavo qualcosa in più. Esclusione Immobile? Il ct è alla ricerca di una soluzione più definitiva e sta guardando altri giocatori come Scamacca. Ci sarà un ritorno di Ciro? Può essere ma va detto che Immobile non è più giovanissimo, ha fatto più gol di Chinaglia e di Signori ma l’allenatore della Nazionale ha diritto di guardare anche al domani".