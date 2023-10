Lazio, Pedro a LSC: "Il gol? L'avevo visto. I tifosi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pedro e Vecino portano la Lazio alla vittoria in una partita difficilissima. I biancocelesti si salvano all'ultimo minuto contro il Celtic, nella seconda giornata di Champions League, in un finale al cardiopalma. Così, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto lo spagnolo che l'ha risolta al 95': "Un gol importante, sono contento per aver aiutato la squadra. Meritavamo una vittoria così, nel finale dà fiducia e allegria, siamo molto contenti. E’ la seconda partita, mancano 4 partite, vediamo come finisce. Era importante vincere qua e fare punti. Siamo tutti contenti. Ho visto che la palla arrivava dietro di me, alla fine l’ha messa lì per fare gol. Sono contento di aver aiutato la squadra. Gol 95’? Penso sia stato bellissimo per tutti i tifosi e ringraziarli per essere venuti”.