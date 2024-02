Lazio, Pedro a Prime: "Essere qui è una grande soddisfazione. Non cambierei nulla della mia carriera"

TUTTOmercatoWEB.com

In una divertente intervista incrociata con l'intelligenza artificiale che si è immedesimata in lui, Pedro ha raccontato ai microfoni di Prime Video le sue sensazioni in vista del fischio d'inizio di Lazio - Bayern Monaco:

"Qui alla Lazio non sono titolare, è difficile per me perché in carriera sono sempre stato in prima linea, ma mi va bene così ed essere qui a questo livello e a quest'età è una grande soddisfazione.

Ho avuto la fortuna di giocare tanto in carriera e di questo sono molto contento. Quella finale d'Europa League in cui segnai contro il Chelsea di Sarri? L'unica maniera per entrare nella storia del calcio è dare tutto nelle finali e per questo quando gioco una finale lo faccio nella massima intensità. Quello è stato un go limportante, pesante, sicuramente se devo scegliere un gol preferito è quello.

A livello mediatico non sono come gli altri giocatori, ma io sono contento di come sia andata la mia carriera e non la cambierei per nulla.

Il Bayern Monaco è ora la squadra più forte per i giocatori che hanno, sono una squadra difficile da battere, sarà una partita per noi molto molto difficile".