Lazio, Pedro a Sky: "Dobbiamo essere lucidi e continuare a lavorare"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro la Salernitana, la Lazio torna a giocare in Champions League. Domani all'Olimpico arriverà il Celtic, ancora a secco di vittorie in questa competizione. Per l'occasione, è intervenuto Pedro ai microfoni di SkySport per presentare la sfida e dire la sua sul momento delicato della squadra. Ecco le sue parole: "Non siamo in un bel momento, ma dobbiamo pensare che questa è una nuova competizione, è la Champions ed è una partita fondamentale per andare avanti nella competizione più prestigiosa del mondo. Servirà testa lucida per vincere".

"In campionato ci manca qualcosa, ma dobbiamo restare tranquilli e continuare a lavorare, a pedalare tutti insieme, uniti. In Champions stiamo giocando molto bene e dobbiamo proseguire. Dobbiamo tornare all'inizio e fare cose più basiche per recuperare quella voglia di vincere. Dobbiamo tornare a fare bene il più presto possibile, perché ora sono tanti i punti di differenza dalle prime".