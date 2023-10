Lazio, Pedro a Sky: "Meritavamo una serata così, ora serve continuità"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Sky, Pedro ha analizzato la sfida di questa sera contro il Celtic. Ecco le parole di colui che ha deciso il match: "È arrivata una bella palla e alla fine è andata bene. Meritavamo una vittoria così importante. Oggi siamo tutti contenti, dà morale a tutta la squadra. Questa vittoria è pesante, per il gol e per la prestazione. Dobbiamo prendere in mano le partite, la continuità è ciò che dà tutto. È stato bellissimo per tutti vincere così, nel finale, in uno stadio così caldo. È stato bello avere il sostegno di tutti i tifosi che sono arrivati qui, siamo felici. Il nostro futuro in Champions? Non lo sappiamo, andiamo avanti partita dopo partita. eUn piccolo dettaglio può risolvere la partita, la Champions è così. Non abbiamo iniziato bene in campionato, ma dobbiamo proseguire così, in questo modo". Infine, sulle sue condizioni fisiche: "Condizione? Ho iniziato male, avevo alcuni problemi alla caviglia. Sto bene, spero di giocare spesso da titolare, ma lì è il mister che decide. L’importante è essere tutti a disposizione, io ci sono sempre per aiutare la squadra".

