Lazio, Pedro ad Amazon Prime Video: "Ecco cosa mi ha chiesto Sarri. E Guendouzi..."

Pedro ha deciso il match contro il Celtic con il suo colpo di testa al 95'. Un gol che regala una vittoria fondamentale alla Lazio che ora è in vetta al girone di Champions League con l'Atletico Madrid, ma soprattutto porta entusiasmo all'ambiente dopo un avvio così e così in campionato. Lo spagnolo ha parlato ad Amazon Prime Video dopo il match commentando la sua rete e la prestazione della squadra: "Un gol e una vittoria importante in un campo difficile su cui giocare. Abbiamo meritato di vincere perché abbiamo giocato bene anche se loro non hanno demeritato. Si sono tutti divertiti guardando questa partita perché abbiamo fatto un bello spettacolo. Alla fine ho fatto gol per una vittoria che per noi è provvidenziale e imprescindibile. Sarri mi ha detto di lavorare soprattutto in difesa perché stavamo soffrendo e avevamo lasciato un po' troppo l'iniziativa al Celtic negli ultimi minuti. Poi noi abbiamo trovato quella giocata con l'assist di Guendouzi perfetto e ho fatto quel gol. Per questa vittoria nel finale è molto importante in questo momento".