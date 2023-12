Lazio, Pedro alla UEFA: "Volevamo il primato. Sorteggio? Speriamo che..."

Atletico Madrid-Lazio, parla Pedro. Dalla pancia del Civitas Metropolitano, l'attaccante spagnolo è intervenuto ai microfoni della UEFA: "Dovevamo iniziare meglio entrambi i tempi. Abbiamo preso gol e per loro è stato più facile. È stato difficile per noi entrare nel ritmo della partita, forse avremmo dovuto essere un po’ più forti, più concentrati, ma non l’abbiamo fatto”.

"Peccato per come è andata perché non vedevamo l’ora di fare una grande partita, di ottenere una vittoria e di poter finire primi nel girone. Non è successo, ma almeno siamo passati al turno successivo. La fase a gironi è stata byona. Abbiamo avuto un girone difficile, ma ce la siamo cavata e questa è la cosa più importante, ora vedremo che squadra affronteremo e speriamo di avere un po' di fortuna".