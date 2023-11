Lazio, Pedro e il futuro incerto: "Tenerife? Non lo so". E sul ritiro...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia, Pedro ha parlato anche del suo futuro, che potrebbe essere lontano dalla Lazio. Dall'ipotesi Tenerife a quella del ritiro: ecco le parole dello spagnolo a riguardo. "Futuro? No, non ho ancora deciso, è difficile. L'età è molto importante, è l'ora di prendere una decisione per il mio futuro, ma per ora penso alla Lazio. Mancano ancora tante partite in questa stagione, dopo vedrò cosa potrò fare. Al termine di questa stagione sicuramente parlerò con il presidente, voglio parlare anche con Sarri, che spero possa continuare qui; poi vediamo cosa possiamo fare. Ho già parlato con tanti giocatori che si sono ritirati e mi dicono che alla fine vogliono tornare nel mondo del calcio. Sicuramente immagino che questa sarà la mia strada. Non è una questione a cui penso al momento, ma sicuramente credo di continuare in questo ambiente".

UN RITORNO AL BARCELLONA - “Alla fine è una squadra che ho a cuore, ma è difficile tornare. Ho cercato di farlo tante volte in passato, ma in questo momento è complicato. Io sto bene qua, non è una cosa che mi preme. Qui alla Lazio sto molto bene con i compagni, i tifosi e tutti quelli che mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Sono molto tranquillo”.