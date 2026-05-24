Lazio, Pedro e il messaggio ai Fantallenatori: "Spero vi siate divertiti"
Non poteva chiudere la sua avventura alla Lazio in modo migliore Pedro che, nella serata di ieri, ha segnato la sua ultima rete in biancoceleste nella gara contro il Pisa.
Lo spagnolo, raggiunto dai microfoni di Fantacalcio, ha anche voluto salutare tutti i fantallenatori: “Sono fiero di essere la prima Fantacalcio Legend, saluto tutti i fantallenatori. Spero si siano divertiti con me lungo tutto il mio percorso in Italia, è stato un bel viaggio”.
“Mi scrivevate dicendomi “oh devi segnare, ci servono i punti!”. Posso solo dire grazie per come mi avete fatto sentire in Italia”.
“Mi mancheranno tantissime cose, però il tempo è così! Passa veloce! A presto”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.