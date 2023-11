Lazio, Pedro è l'asso nella manica di Sarri. E ora aspetta la Champions League...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio in panchina ha un asso nella manica da 25 titoli vinti in carriera. Niente male, si potrebbe dire. Sarri ha la possibilità di sfruttare un Pedro in grande forma, che a 36 anni riesce ancora ad essere decisivo, soprattutto negli ultimi istanti di gara. L'ha fatto a Glasgow contro il Celtic, a Rotterdam contro il Feyenoord (ha segnato il gol del 3-1) e anche nell'ultima partita contro la Fiorentina, dove ha servito il cross da cui è arrivato il tocco di mano di Milenkovic. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Fosse per lui giocherebbe sempre titolare, ma Sarri lo preferisce utilizzare a partita in corso. Quest'anno ha già giocato dal primo minuto, contro il Sassuolo, ma al tecnico piace sganciarlo negli ultimi minuti. Quando le gambe degli avversari tremano un po' di più, lo spagnolo può far valere tutta la sua qualità e intelligenza. Ora non vuole fermarsi: punta il Feyenoord in casa, ha voglia di Champions League (è il capocannoniere europeo della Lazio). Può vantare ben 80 presenze nella massima competizione europea (61 con il Barça, 16 con il Chelsea, 3 con la Lazio), nonché tre vittorie del trofeo tutte con il Barcellona.

In estate per rimanere alla Lazio e tornare a sentire la musichetta della Champions, Pedro ha rifiutato i grandi ingaggi dell'Arabia e il ritorno in patria al Tenerife. Gli spagnoli continuano a sperare nel suo arrivo, ma dovranno aspettare almeno fino a giugno. A meno che poi l'ex Barcellona non decida di rinnovare con i biancocelesti, dove si trova benissimo e vuole tornare a giocare in Europa. L'obiettivo in campionato è quello di terminare di nuovo tra le prime 4, e con un dodicesimo uomo così forte come Pedro, che la Lazio non ha mai avuto, tutto è più facile.