Lazio, Pedro: "Ecco cosa mi piace del nostro campionato". E sul Mondiale...

Pedro si è raccontato ancora, sempre ai microfoni di Falke Esports. Nella prima parte della lunghissima chiacchierata ha parlato del suo arrivo al Barcellona e del rapporto con i tifosi. In questa seconda parte, si è soffermato sull'emozione del Mondiale vinto con la Spagna e sulle differenze dei vari campionati in cui ha giocato. Queste le parole: "Ho avuto la fortuna di poter giocare in buone squadre. A Barcellona ho avuto un periodo molto bello e di ottimi risultati, è lì che mi sono praticamente formato come professionista e come persona. Poi sono dovuto emigrare in Inghilterra, dove sono stato anche molto bravo. Ho anche dei ricordi molto belli di Londra e ora qui a Roma, nella Lazio. La verità è che il tempo passa molto velocemente ma ci sono stati molti momenti, molte avventure e tutti questi bei ricordi. Beh, la verità è che li conservo e sono esperienze indimenticabili, quindi immagina cosa sia per me. Penso che per ogni bambino che sogna di diventare un calciatore professionista giocare nella squadra della tua vita, che è sempre stata il Barcellona.

"Giocatori come Ronaldinho Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Henry, Neymar., sono praticamente leggende del calcio. Per me è stato qualcosa di spettacolare. All'inizio lo vivi con grande emozione e intensità e allo stesso tempo con timidezza perché tutto ti sorprende. Penso che quando arrivi e vedi quei giocatori, a volte ti fanno sentire piccolo, come ho detto, ma è vero che ho avuto la fortuna di imparare. Penso che sia il club più speciale per eccellenza della mia vita perché è dove ho potuto vivere la maggior parte dei risultati della mia carriera e soprattutto coincidere con grandi stelle di caratura mondiale. Immaginare di poter dire ai miei figli che ho potuto giocare con Messi, per esempio. La verità è che si rimane senza parole. È una gioia e ancora oggi, a volte, quando ci si ferma a pensarci a freddo, si dice che sono stato lì con loro per molti anni ed è una cosa molto bella, poterlo raccontare alla gente”

NAZIONALE - “Io credo che il culmine più importante che ho raggiunto nella mia carriera ovviamente è stato giocare il Mondiale e credo di poter dire che essere campione del mondo nel tuo sport, in qualunque ambito sportivo, sia qualcosa di spettacolare. Noi ci sentiamo molto privilegiati perché al momento siamo gli unici ventitré giocatori che ci siamo riusciti. Per tutto quello che ha significato per il paese, come è stato vissuto in Sudafrica. Io credo che si astato un paese speciale per noi. Momenti indimenticabili che non dimenticherò perché giocare la finale di una Coppa del Mondo, quella tensione come se stesse seguendo dal paese la notizia che giocavamo. Tutti i nostri familiari in campo, i nostri amici. Vivendo e sentendoli con noi. È un momento che come dico sempre o lo vivi o sinceramente con le parole non lo puoi descrivere. La notte prima della finale? Ricordo che eravamo con i familiari in hotel, c’era tensione e emozione. Tantissima emozione vedere i familiari li dire che lo avremmo vinto, che era il nostro anno. Allo stesso tempo si ha quella paura di dire ‘se non vinciamo con quello che di buono abbiamo fatto. Con l'illusione che c'è nel Paese e se non ce la facciamo? ma credo che fossimo tutti convinti, non ci siamo guardati in faccia e la sera prima eravamo tutti nello spogliatoio, momenti di grande tensione. Ricordo che durante il giorno nessuno di noi è riuscito a dormire e quando eravamo allo spuntino pomeridiano parlavamo tutti del fatto che eravamo riusciti a dormire, parlavamo di come volevamo che la partita iniziasse, non vedevamo l'ora di giocarla, di quanto fosse tesa e alla fine è stata una partita molto dura, lo sappiamo, per come è andata per tutta la partita e abbiamo dovuto giocare fino ai tempi supplementari, ma alla fine il momento in cui Andres ha segnato credo sia stata un'emozione che non si può descrivere, poi tutti i festeggiamenti nello spogliatoio con Rafa Nadal e i Re con tutte le persone che erano lì. Penso che sia stato qualcosa di spettacolare e di casa"

"Ritorno a Tenerife dopo la vittoria? Se senti di non crederci, non per come è stata l'accoglienza di tutto il municipio della mia città, poi nel comune di Tenerife, la verità è che è stato spettacolare, da lì sono arrivati ​​tanti riconoscimenti, come si può Ti dico che ti senti tanto amato e tanto apprezzato mentre dici che ti senti un po' come fluttuare nell'aria e a volte anche i tuoi stessi devono dirlo bene è un'impresa dirlo. ma devi tenere i piedi per terra, calmarti e penso che gli darai più valore come dico sempre nel momento in cui magari quando sarai in pensione ti guarderai indietro e potrai dire che eravamo mondo campioni lì. L'abbiamo fatto ed è incredibile per le persone poterlo condividere e continuare ad apprezzare il valore che dà loro. Non voglio che tu provi questa sensazione quando scendi per strada e ti dicono come mi hai fatto godere Jan quella Coppa del Mondo con la nazionale, a tutti voi che avete rappresentato bene le isole. Quanto siamo orgogliosi per me, è una cosa che, come vi dico, non potrò mai pagare con i soldi, non è una cosa che sia una gioia e un motivo di gioia. orgoglio che provi da parte delle persone che ti fanno sentire amato ed è molto importante poterlo rappresentare per le tue isole in questo modo e per la Spagna"

CAMPIONATO ITALIANO - "Non sempre ti viene bene giocare con idee differenti e sempre ho detto che nessun campionato, per lo meno in quelli in cui ho giocato, ha a che fare con quello in cui ho giocato in precedenza. In Spagna si gioca con un calcio di maggior possesso, rapido, di spazi corti e di giocare con movimenti rapidi. In Inghilterra è totalmente un altro tipo di gioco dove hai molti contraccolpi e spazi molto grandi, nessuna squadra si chiude dietro. C’è molta poca tattica, un calcio molto vistoso e credo che gli spettatori se vieni dall’estero qualunque partita che vedi della Premier, hai sempre occasioni, gol. Anche quelli più in basso nella classifica battono quelli in alto. Qui in Italia c’è un altro tipo di calcio. Molto tattico, forse più lento ma più piacevole forse per l’attaccante un po’ meno perché ha meno spazio e deve essere aiutato dai difensori. Trovi difficoltà a trovare il tuo spazio o andartene però alla fine credo che sia un calcio molto buono che si vive con molta passione. Un campionato molto competitivo dove hai molte squadre, 6/7 che dall’inizio concorrono per il titolo. La verità è che è molto buono. Credo che il calcio italiano stia crescendo, si sta ponendo in un buon ranking europeo, stanno venendo molti allenatori dall’estero che hanno cambiato un po’ la mentalità che è un po’ antica fatta di tanto catenaccio e le squadre stanno andando a giocare un po’ più in attacco. Ci sono ottimi modelli e lo abbiamo visto con le squadre italiane che hanno raggiunto le finali europee. Questo significa che stiamo lavorando bene e si sta migliorando. È un campionato in cui mi piace molto giocare perché è anche molto competitiva"

