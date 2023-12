Lazio, Pedro euforico per la vittoria: l'esultanza social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio torna a vincere e lo fa in casa dell'Empoli grazie alle reti di Guendouzi e Zaccagni. Una sfida intensa per i biancocelesti, determinante per ritrovare l'entusiasmo e un po' di ottimismo perso nelle giornate precedenti. Sarri e la sua squadra ritrovano il sorriso e la serenità giusta per affrontare le feste e il prossimo turno, sui social è festa e Pedro si è unito all'euoforia dei compagni. "+3 Forza Lazio" è il messaggio che compare sotto al suo ultimo post su Instagram.

