Lazio, Pedro in cattedra: tutti a ‘lezione di gol’. L'elogio di Dazn - VIDEO

Pedro e Milinkovic hanno indirizzato le sorti della Lazio nella sfida col Monza. Lo spagnolo ha aperto le marcature, sbloccando il risultato e dando la spinta alla squadra per poter poi chiudere definitivamente il discorso. Con maestria ha sorpreso la difesa avversaria, sfruttando l’occasione offerta da Zaccagni. Come solo un professionista del suo calibro può fare. Dunque, per chiunque volesse affinare la tecnica del gol o imparare da zero, Dazn assicura che il nove biancoceleste è pronto a impartire lezioni. Intanto, un anticipo della prima.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE