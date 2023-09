Lazio, Pedro punta l’obiettivo e sollecita i compagni: le parole - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A Napoli con il resto della squadra c’è anche Pedro. Lo spagnolo non era in campo con i compagni, e nemmeno in panchina, in occasione della prima sfida casalinga della stagione contro il Genoa per un problema alla caviglia. L’attaccante sarà a disposizione di Sarri per il big match di questa sera, è focalizzato sull’obiettivo: in palio ci sono punti importanti e la voglia di riscatto è tantissima dopo l’inizio deludente. Sui social ha voluto ribadire la determinazione e le intenzioni, sollecitando anche i compagni. Questo il messaggio che si legge nella sua ultima storia: “Avanti Lazio”. Un po’ anche per i tifosi.

