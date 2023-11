Lazio, Pedro ringrazia i tifosi: "Se hanno il fuoco dentro..."

Lazio al bivio Champions. L'obiettivo è dimenticare l'andamento del campionato e centrare una vittoria che avvicinerebbe concretamente l'obiettivo ottavi di finale. Di fronte ci sarà il Celtic all'Olimpico in una gara da non sbagliare. Nonostante il pessimo avvio di stagione, il pubblico ha risposto presente. Domani ci sarà il clima delle grandi occasioni all'Olimpico. Una marea biancoceleste pronta a spingere la squadra di Sarri verso i tre punti. In conferenza stampa, Pedro ha parlato così dei suoi tifosi: "Stanno sempre con noi, anche quando andiamo male. Questo è un momento difficile, dopo la partita con la Salernitana abbiamo parlato con loro. Se loro stanno con il fuoco dentro sono un uomo in più per noi in campo, per noi è un aspetto fondamentale".