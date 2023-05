Lazio, Pedro si congratula con Luka Romero: "Questo tizio..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Si sta mettendo in mostra Luka Romero nel Mondiale Under 20 che sta disputando con la maglia dell'Argentina. Soprattutto l'ex Lazio ha segnato una rete pazzesca contro il Guatemala recuperando palla sulla sua trequarti e facendo partire un missile mancino che si è infilato dritto in porta. Tra chi si è complimentato con lui c'è anche Pedro che sui social ha così scritto: "Questo tizio ha un sacco di qualità!!".