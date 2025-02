Lazio, Pedro sul Var: "Servono regole più chiare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

Anche in questa giornata di Serie A le polemiche sull'utilizzo del Var non sono mancate. Dalle proteste di Fabregas per il rigore non concesso al Como passando per l'espulsione di Tomori del Milan e il penalty negato al Venezia contro la Roma. Sull'utilizzo della tecnologia ha detto la sua anche Pedro in conferenza stampa dopo il successo sul Monza: "Non lo so, è sempre interpretazione dell'arbitro, del Var. Ci dovrebbero essere delle regole più chiare, a volte è una cosa, altre volte un'altra... Il Var alcune volte ti aiuta, altre volte no. Si capisce che è un'innovazione fatta per migliorare il calcio, senz'altro sono a favore. Prima però c'era l'emozione del momento, anche se si sbagliava. Insomma, come ho detto, ci sono alcune cose positive, altre meno".