Lazio, Pedro suona la carica: il post social - FOTO

Un pareggio da guardare in modo positivo quello rimediato dalla Lazio che contro il Napoli all'Olimpico non è andata oltre lo 0-0. Un punto per la squadra di Sarri che aggancia la Fiorentina e porta a casa il quinto risultato utile consecutivo in campionato.

Il morale quindi deve rimanere alto anche in vista di un'altra sfida importantissima, la prossima, dove i biancocelesti se la vedranno con un'altra diretta concorrente per la Champions, l'Atalanta. A suonare la carica ci ha quindi pesato Pedro che sui social ha postato alcuni scatti della gara di ieri con scritto: "Forza Lazio!".