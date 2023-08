Lazio | Pedro, trofei e paradossi: lo spagnolo è sempre più leader

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sentirsi "vecchio" a 36 anni può sembrare un paradosso. Pedro, però, dovrà prender atto di essere il più esperto, per distacco, in una rosa sempre più giovane. I nuovi acquisti, infatti, hanno rinverdito la squadra: ulteriore motivo per cui lo spagnolo dovrà ricoprire il ruolo di "saggio" del gruppo. Ma oltre a essere il più "anziano" del gruppo, è anche quello ad aver vinto più titoli. Non solamente della rosa biancoceleste, ma in tutta la Serie A: nessuno nel campionato italiano può vantare un Mondiale, un Europeo, 3 Champions, 2 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, un'Europa League, un successo in Premier e 3 in Liga, senza contare le altre coppe spagnole messe in bacheca. Motivazione supplementare pe la quale vorrebbe sistemare anche quell'altro paradosso in sospeso, che lo vede ancora senza titoli in Italia. Nei tre anni romani, riporta Corriere dello Sport, non è ancora riuscito a inserire nel suo palmares qualche trofeo. Vuole provarci indossando la maglia biancoceleste, è anche per questo che ha spinto per restare quando il contratto era arrivato al termine. I nuovi arrivi ascoltino con la massima attenzione, per iniziare col piede giusto domani a Lecce.

