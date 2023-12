Lazio, Pellegrini criptico sui social: il suo messaggio - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In questo inizio di stagione non ha trovato molto spazio, e ha sempre più voglia di giocare. Si tratta di Luca Pellegrini, arrivato in estate dalla Juventus dopo i sei mesi di prestito dello scorso anno. Il terzino nell'ultimo periodo ha collezionato minuti con il contagocce: solo contro il Genoa in Coppa Italia è partito dall'inizio, fornendo l'assist al gol vittoria di Guendouzi. Nelle interviste post partita aveva anche esternato la sua volontà di voler giocare e il suo dolore nel non riuscire ad aiutare la squadra. Ora, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto abbastanza criptica, con le emoticon del 'non parlo, non sento, non vedo'. Di seguito la foto.