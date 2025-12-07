Lazio, Pellegrini è diventato papà: è nato Sebastiano - FOTO
Il terzino biancoceleste non è sceso in campo nella gara contro il Bologna proprio per stare accanto alla compagna Jennifer
07.12.2025 20:12 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Non ha potuto scendere in campo nella gara tra Lazio e Bologna perché da pochissimo Luca Pellegrini è diventato papà. Il terzino biancoceleste e la sua compagna Jennifer sono diventati genitori del piccolo Sebastiano.
A confermare la notizia della nascita una storia postata proprio dalla dolce metà di Pellegrini che ha postato un fiocco nascita con scritto "Sebastiano".
Pellegrini tornerà a disposizione di mister Sarri a partire dal prossimo impegno dei biancocelesti contro il Parma.
