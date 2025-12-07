Lazio, Pellegrini è diventato papà: il messaggio del club - FOTO

Luca Pellegrini è diventato papà e la Lazio, tramite i social, ha voluto mandare gli auguri al biancoceleste e alla compagna per la nascita del primo figlio
07.12.2025 22:30 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, Pellegrini è diventato papà: il messaggio del club - FOTO

Luca Pellegrini è diventato papà. Il biancoceleste e la compagna, Jennifer, hanno dato la notizia della nascita di Sebastiano pubblicando una storia tramite i social. 

Sempre tramite i social, il club ha voluto fare gli auguri ai neo genitori. Questo il messaggio che si legge nel post su "X": "𝐄̀ 𝐧𝐚𝐭𝐨 Sebastiano, 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨𝐠𝐞𝐧𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐢 Luca Pellegrini. Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi porgono i più sinceri auguri a papà Luca e mamma Jennifer".

