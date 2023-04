Lazio, Pellegrini e l’esordio: ecco a chi ha regalato la prima maglia - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La vittoria di Monza ha lasciato in dote anche l'esordio in campionato di Luca Pellegrini con la maglia Lazio. Dopo aver disputato il match di Conference League contro l'AZ Alkmaar, l'ex calciatore della Juventus è entrato in campo nel corso del match dell'U-Power Stadium al posto di Lazzari. Una gioia immensa che a fine gara a condiviso con l'amico Andrea Maestrelli a cui ha regalato la maglia.