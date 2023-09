Lazio, Pellegrini e quel restroscena alla Juve: "Sarri ci disse che lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel, Luca Pellegrini ha svelato un retroscena che ricorre ai tempi in cui lui e Sarri erano in forza alla Juve, Maurizio come allenatore e Luca come giocatore. Ecco la sua confessione: "Il primo discorso che fece mister Sarri, al quale presi parte, lo fece alla Juve. Disse 'io sono un perfezionista, so che la perfezione non si può raggiungere quindi sarò scontento a vita. Con questo ci ho fatto pace, ora dovrete farci pace voi'. L'idea del gioco del mister è difficile da arrivarci, ma siamo a buon punto per quello che vuole lui. Il salto di qualità dobbiamo farlo nell'aspetto mentale. Nelle prime due partite ci è mancato, considerando che quest'anno sarà pieno di match importanti, dobbiamo essere bravi a tenere mentalmente alta la concentrazione".