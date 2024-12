Lazio, Pellegrini esulta: "Vittoria di gruppo!" - FOTO

WEBTV LOTITO CRIPTICO: "OBIETTIVI? L'AQUILA VOLA IN ALTO". POI LA RISPOSTA SUL MERCATO - VIDEO A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | IL REAL MADRID METTE GILA NEL MIRINO: LA SITUAZIONE Mario Gila continua, grazie alle sue prestazioni, a aumentare il numero dei suoi estimatori in Italia ma anche all'estero. Se sul difensore spagnolo della Lazio ha messo gli occhi l'Inter, lo stesso ha fatto il Real Madrid, club da cui i biancocelesti lo hanno... Mario Gila continua, grazie alle sue prestazioni, a aumentare il numero dei suoi estimatori in Italia ma anche all'estero. Se sul difensore spagnolo della Lazio ha messo gli occhi l'Inter, lo stesso ha fatto il Real Madrid, club da cui i biancocelesti lo hanno...