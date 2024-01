Lazio, Pellegrini: "Faremo il possibile per la finale. Ora ho più spazio..."

Fonte: Dal nostro inviato Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.ti

Alla Regione Lazio per la presentazione della partnership con la società biancoceleste, Luca Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Temi centrali sono ovviamenti la Supercoppa Italiana in Arabia e il periodo di forma della squadra, che viene da cinque vittorie consecutive in stagione. Di seguito le sue parole.

“Supercoppa? Come ha detto il presidente Lotito è un’opportunità importante. Ci giochiamo il trofeo con quattro squadre importanti, ce lo siamo guadagnato sul campo. Nessuno ci vieta di pensare alla vittoria. L’intento e la volontà della squadra, e lo dico a nome di tutti, è quello di fare il meglio per la Lazio. La mentalità non è cambiata, avevamo bisogno forse di adattamento e di tempo. Ora stiamo raccogliendo i primi furti, ma abbiamo appena iniziato. Dobbiamo continuare su questa striscia. Come atteggiamento e volontà non è cambiato nulla. Pensiamo sempre a quello che possiamo migliorare. Sono cambiati dei risultati che faticavano ad arrivare. Adesso ci stiamo riscoprendo anche una squadra che si riesce a tirare fuori anche da partite sporche”.

“Nell’ultimo mese e mezzo ho avuto più spazio, prima no. Sono scelte del mister, credo che abbia fatto sempre scelte per avere il miglior risultato possibile. Fa piacere giocare di più ed essere al centro del gruppo. Adesso arrivano anche i risultati, ma nei nostri occhi non è cambiato nulla. Come arriviamo alla Supercoppa? Abbiamo vinto cinque partite. Come ha detto il presidente c’è qualcuno un po’ acciaccato. Faremo tutto il possibile per andare a giocare la finale”.